Ранкові фото показують наслідки пожежі на ринку Краматорська

Згорілий ринок у Краматорську

Вранці з'явилися нові фотографії ринку у Краматорську, який напередодні увечері практично вигорів унаслідок російського обстрілу.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що удар по місту спровокував пожежу на ринку та призвів до поранення місцевої мешканки.

За інформацією міської влади, перші два снаряди розірвалися на відкритій території одного з мікрорайонів.

Третє попадання припало вже в район житлової забудови — на територію міського ринку. Від удару там миттєво почалася пожежа, яку локалізували лише згодом.

Нагадаємо, в Краматорській міській військовій адміністрації ввечері 29 листопада повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»