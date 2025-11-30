Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області
30 листопада 2025, 12:32

Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області

Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області

У спробах реалізувати свої «казкові» плани щодо захоплення Донецької області російська піхота змушена ховатися від пильного спостереження українських військових, повідомляє 33-та окрема механізована бригада ЗСУ.

Одним із основних місць укриття став зруйнований міст у районі села Володимирівка. Він давно перетворився на смертельну зону для окупантів, де один за одним гинуть російські солдати.

Батальйон безпілотних систем Legion спільно з операторами 253 окремої штурмової бригади проводить зачистку території від противника. В результаті в лавах росіян поменшало на 15 осіб.

Знищено п'ять одиниць техніки противника, серед яких танки, квадроцикл, мостоукладач та «буханка». За допомогою FPV вдалося також збити ворожий дрон Autel.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Володимирівка
Інше
знищення техніки рф знищення сил окупантів
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
16:00
У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО
22:00
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
19:33
Блокування WhatsApp в РФ — цифрова ізоляція для українців в окупації
22:30
Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
18:04
РФ вивозить ще 400 українських дітей із ТОТ під виглядом «відпочинку»
14:00
Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська ►
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
усі новини
09:52
У Каспійську РФ прогриміли вибухи неподалік заводу «Дагдизель», постраждала дитина
09:24
Війська РФ обстріляли Слов'янськ: пошкоджено та дозволено вдома
09:06
За добу на Донеччині поранено одну людину під час обстрілу росіян
20:27
«ДНР» заявила про видачу російських паспортів мешканцям Покровська
19:55
DeepState: Війська РФ просунулися біля Мирнограда, а ЗСУ — під Мирноградом
17:43
Українська делегація розпочала переговори у США про кроки до миру
17:19
Зеленський призначив Оксану Маркарову радником з відновлення та інвестицій
16:51
Ринок Краматорська: підприємці про нічний удар та наслідки
16:05
Російські дрони остаточно спалили Палац спорту у Добропіллі
15:08
Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині
13:18
Понад півтори тисячі атак: КАБ-удари по Слов'янську, обстріл Краматорська та атаки дронами
12:32
Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
10:50
Ранкові фото показують наслідки пожежі на ринку Краматорська
09:31
Двоє загиблих та п'ятеро поранених: втрати серед мирних жителів Донеччини за добу
09:11
БПЛА атакували район Краснодара та Анапи: ціль — Слов'янський НПЗ
08:09
Обстріл Краматорська викликав пожежу на ринку та поранив місцеву мешканку
17:35
У Краматорську — велика пожежа
17:03
Пріоритети змінюються: Зеленський доручив змінити план оборони України
16:00
У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО
14:12
Морські дрони Sеа Baby вивели з ладу два російські підсанкційні танкери в Чорному морі — ЗМІ
12:56
Зеленський призначив Умєрова главою делегації з переговорів із США
12:10
ППО України придушила майже весь залп РФ: збиті «Кинжал», «Іскандери» та сотні дронів
10:29
Тяжкий ранок для Києва: нові дані про жертви та наслідки масштабного удару РФ
10:09
Єрмак заявив, що не хоче створювати проблеми Зеленському та вирушає на фронт
09:41
Обстріл Донеччини: за добу пошкоджено десятки будинків
09:19
У Донецькій області за добу постраждали 4 мирні жителі через обстріли РФ
08:40
Пожежі та поранення людей у Києві: що відомо про наслідки ранкової атаки
22:33
Росія атакує Україну «шахедами» одразу з трьох напрямків
22:00
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару РФ по ринку в Краматорську 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/ Ринок Краматорська: підприємці про нічний удар та наслідки
30 листопада, 16:51
Знищений Палац спорту у Добропіллі Російські дрони остаточно спалили Палац спорту у Добропіллі
30 листопада, 16:05
Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині
30 листопада, 15:08
Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області
30 листопада, 12:32
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
30 листопада, 11:36
БПЛА атакували район Краснодара та Анапи: ціль — Слов'янський НПЗ БПЛА атакували район Краснодара та Анапи: ціль — Слов'янський НПЗ
30 листопада, 09:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір