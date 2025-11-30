Зруйнований міст став пасткою для окупантів у Донецькій області

У спробах реалізувати свої «казкові» плани щодо захоплення Донецької області російська піхота змушена ховатися від пильного спостереження українських військових, повідомляє 33-та окрема механізована бригада ЗСУ.



Одним із основних місць укриття став зруйнований міст у районі села Володимирівка. Він давно перетворився на смертельну зону для окупантів, де один за одним гинуть російські солдати.



Батальйон безпілотних систем Legion спільно з операторами 253 окремої штурмової бригади проводить зачистку території від противника. В результаті в лавах росіян поменшало на 15 осіб.



Знищено п'ять одиниць техніки противника, серед яких танки, квадроцикл, мостоукладач та «буханка». За допомогою FPV вдалося також збити ворожий дрон Autel.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»