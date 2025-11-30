Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині

У зоні відповідальності 20-го армійського корпусу підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти провели пошуково-ударні дії. За інформацією DeepState, було повністю зачищено Іванівку та південні околиці населеного пункту на Дніпропетровщині.

Скріншот: DeepState



Під час операції українські морпіхи ліквідували 53 військовослужбовців ворожих сил, а ще 19 взяли в полон. Захоплених передали до структур, які відповідають за обмінний фонд. Їм надали харчування та необхідну медичну допомогу — українська сторона наголошує, що дотримується норм міжнародного гуманітарного права.



У бригаді зазначили, що це чергове підтвердження: будь-яке вторгнення на українську територію неминуче призводить до неминучої відповідальності окупаційних сил.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»