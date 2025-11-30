Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ринок Краматорська: підприємці про нічний удар та наслідки
Доповнено
30 листопада 2025, 16:51

Ринок Краматорська: підприємці про нічний удар та наслідки

Наслідки удару РФ по ринку в Краматорську 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/ Наслідки удару РФ по ринку в Краматорську 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/"Новини Донбасу"

Увечері 29 листопада російські війська вдарили по краматорському ринку з РСЗВ «Смерч». Поранення отримала одна жінка, почалася масштабна пожежа, яка знищила близько тридцяти торгових точок.

Наслідки удару РФ по ринку в Краматорську 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/"Новини Донбасу"

 

Сгорілі контейнери з товаром на ринку в Краматорську 30 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/"Новини Донбасу"


Ольга одна з підприємиць, яка пропрацювала тут 15 років і продавала головні убори для дітей та жінок, розповідає:

Місцева мешканка та підприємиця Ольга на сгорілому від "прильоту" ринку біля свого контейнера. Фото: Дмитро Глушко/"Новини Донбасу"

«От учора отримали товар, думали, працюватимемо. Ну, так сталося, як сталося. Дякувати Богу, що не було людей».

Це вже не перший удар по ринку. Незважаючи на ризик повторного обстрілу, люди продовжували працювати.

«А як жити? Як працювати? Нас ніхто ніде не чекає, тож є як є», — розповідає продавчиня.

З її слів, збитки — «на мільйони гривень». Вона не чекає на компенсації, але сподівається продовжувати працювати.

Вранці підприємці намагалися хоча б частково відновити контейнери та врятувати залишки товарів. Але декому рятувати нема було вже нічого. Ірина, яка мала сім торгових точок, втратила все:

«Сім точок було. І всі сім згоріли разом із обладнанням. Більше нічого нема. І я, і сусіди праворуч, і ліворуч погоріли».

Ірина - підприємиця з Краматорська біля зруйнованого контейнера. Фото: Дмитро Глушко/"Новини Донбасу"

Увечері після удару вона разом із колегами прибігла на ринок. Вогненна стихія не дозволяла підійти до контейнерів:

«Полум'я постійно рвалося вгору. Протяги тут сильні, тож вогонь спалахував. Ми не могли підійти, щоб хоч відкрити контейнер і щось врятувати. Все в диму, ти задихаєшся, і нічого не можеш вдіяти».

Ірина працює на ринку понад 30 років. Торгівля була єдиним джерелом доходу сім'ї:

«На ринку я працюю з 93-го року, коли тут ще навіть контейнерів не було. Цей ринок годував усю родину. Це був єдиний засіб існування, засіб заробітку. Тепер цього нічого немає».

Тепер жінка замислюється про евакуацію та про те, що доведеться починати все наново:

«Не знаю, поки що під питанням, але думаю, що треба. Тому що я не вважаю, що це останній обстріл. Це може повторитися — і ще з гіршими наслідками. Тож краще виїжджати».

Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про масштабну пожежу на центральному ринку Краматорська, викликану російською повітряною атакою.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

