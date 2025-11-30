Українська делегація розпочала переговори у США про кроки до миру

Переговори у США. Фото: офіційна сторінка секретаря РНБО Рустема Умерова

У США відбуваються переговори української делегації з американськими представниками щодо подальших кроків для досягнення «гідного миру». Про це повідомив керівник делегації та секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі.



За словами Умєрова, він залишається на постійному зв'язку з Президентом України та діє у рамках чітких директив. Серед ключових пріоритетів — «захист українських інтересів, змістовний діалог та поступ уперед на основі домовленостей, досягнутих у Женеві».



Умєров наголосив, що команда працює над рішеннями, які наблизять реальний та стійкий мир для України, а також забезпечать довгострокові гарантії безпеки.



За підсумками сьогоднішніх переговорів делегація надасть Президенту докладного звіту.

Нагадаємо, Зеленський призначив Умєрова головою делегації з переговорів у США.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»