Українська делегація розпочала переговори у США про кроки до миру

30 листопада 2025, 17:43

Переговори у США. Фото: офіційна сторінка секретаря РНБО Рустема Умерова Переговори у США. Фото: офіційна сторінка секретаря РНБО Рустема Умерова

У США відбуваються переговори української делегації з американськими представниками щодо подальших кроків для досягнення «гідного миру». Про це повідомив керівник делегації та секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі.

За словами Умєрова, він залишається на постійному зв'язку з Президентом України та діє у рамках чітких директив. Серед ключових пріоритетів — «захист українських інтересів, змістовний діалог та поступ уперед на основі домовленостей, досягнутих у Женеві».

Умєров наголосив, що команда працює над рішеннями, які наблизять реальний та стійкий мир для України, а також забезпечать довгострокові гарантії безпеки.

За підсумками сьогоднішніх переговорів делегація надасть Президенту докладного звіту.

Нагадаємо, Зеленський призначив Умєрова головою делегації з переговорів у США.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

