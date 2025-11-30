DeepState: Війська РФ просунулися біля Мирнограда, а ЗСУ — під Мирноградом

Сили оборони зачистили від російських військ село Іванівка Дніпропетровської області, проте окупанти просунулися поблизу Мирнограду на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState.
«Сили оборони України зачистили Іванівку. Ворог просунувся поблизу Мирнограда», — йдеться у повідомленні аналітиків.
Скріншоти із сайту DeepState
26 листопада ми повідомляли про те, що війська Росії намагалися прорватися поблизу міста Мирноград Донецької області.
Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»