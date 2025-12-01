Війська РФ обстріляли Слов'янськ: пошкоджені будинки

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти в ніч проти 1 грудня двічі обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок ударів постраждалих та жертв немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни вночі використали авіаційну бомбу, під удар потрапила промислова зона. Крім того, близько 06:00 армія РФ атакувала місто за допомогою трьох БПЛА «Герань-2».



«Пошкоджено понад десяток приватних будинків. Два з них повністю знищені», — додав Лях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»