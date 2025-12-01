У Каспійську РФ прогриміли вибухи неподалік заводу «Дагдизель», постраждала дитина

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
01 грудня 2025, 09:52

Вибухи у Каспійську. Фото: скриншот

Вранці 1 грудня у місті Каспійську (Дагестан, Росія) лунали вибухи. Є інформація, що місто атакували безпілотники. Про це повідомляють російські ЗМІ.

 Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що атаку БПЛА було запобігло. За інформацією республіканського МОЗ, постраждала 12-річна дівчинка.

«Лікарі Дитячої республіканської клінічної лікарні займаються лікуванням дівчинки, яка постраждала внаслідок атаки БПЛА у Каспійську. Дитина 12 років отримала легке, непроникне поранення грудної клітки, життю та здоров'ю її нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі ASTRA повідомили, що пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. У дворі житлового будинку розташований дитячий садок. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що поряд з атакованим місцем знаходиться завод «Дагдизель».

Раніше ми писали, що у Бєлгородській сьогодні прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, під удари дронів потрапили електричні вузли та підстанції. Над Бєлгородським районом зафіксовано величезний стовп диму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

