У Каспійську РФ прогриміли вибухи неподалік заводу «Дагдизель», постраждала дитина

Вибухи у Каспійську. Фото: скриншот

Вранці 1 грудня у місті Каспійську (Дагестан, Росія) лунали вибухи. Є інформація, що місто атакували безпілотники. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що атаку БПЛА було запобігло. За інформацією республіканського МОЗ, постраждала 12-річна дівчинка.



«Лікарі Дитячої республіканської клінічної лікарні займаються лікуванням дівчинки, яка постраждала внаслідок атаки БПЛА у Каспійську. Дитина 12 років отримала легке, непроникне поранення грудної клітки, життю та здоров'ю її нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.



У телеграм-каналі ASTRA повідомили, що пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. У дворі житлового будинку розташований дитячий садок. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що поряд з атакованим місцем знаходиться завод «Дагдизель».



Раніше ми писали, що у Бєлгородській сьогодні прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, під удари дронів потрапили електричні вузли та підстанції. Над Бєлгородським районом зафіксовано величезний стовп диму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»