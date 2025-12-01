Російські загарбники за добу кілька разів обстріляли населені пункти Донеччини

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 листопада, атакували низку населених пунктів Донецької області. Відомо про ушкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари окупаційних військ потрапили два райони

регіону:



Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Святогірську пошкоджено автівку. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено 10 приватних будинків, обстріляна промзона.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»