У Вишгороді під час російського обстрілу загинув працівник компанії, яка виробляє ракети «Фламінго»

Внаслідок російської атаки на Вишгород у ніч на 30 листопада загинув співробітник Fire Point. Компанія займається виробництвом ракет «Фламінго». Про це повідомив співзасновник цієї компанії Денис Штілерман.



За його словами, родина загиблого перебуває у критичному стані у лікарні.



«Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь по їхніх житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Тому що ми дуже добре знаємо, де багато хто з наших ворогів живе разом зі своїми сім'ями. Ми повинні знищити російську імперію докорінно», — додав Штілерман.



Нагадаємо, внаслідок атаки по багатоповерховому будинку у Вишгороді загинула одна людина, постраждали 19 людей, серед них четверо дітей. Рятувальники евакуювали з дому 146 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 73 громадянам, зокрема дев'ятьом дітям.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»