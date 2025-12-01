Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області
01 грудня 2025, 16:13

Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області

Окупанти вивезли 12 дітей із Мелітопольського району Запорізької області. Фото: скриншот Окупанти вивезли 12 дітей із Мелітопольського району Запорізької області. Фото: скриншот

З тимчасово захопленого Мелітопольського району Запорізької області окупанти вивезли 12 українських дітей-сиріт до Самарської області. Про це повідомляє видання «РІА-Південь».

За словами росіянки Дарії Ланько, з селища Мирне евакуювали дітей до РФ.

«Ось уже кілька років ми намагаємося бути поряд із дітками Мирненського притулку. Попри зусилля адміністрації Запорізької області та волонтерів, думаємо, що всі розуміють, скільки випробувань випало на долю цих сиріт. Від того наша радість до сліз. Сльози щастя за цих 12 дітей, яких ми відправили до родин Самарської області. Сльози щастя, попри те, що ми, швидше за все, не зустрінемося з хлопцями. Сльози щастя, бо поряд із цими дітками тепер будуть справжні ангели, їхні татусі та мами», — заявила вона.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що 12 дітей із Запорізької області було завезено до Самарської області. Це сталося за підтримки дитячого омбудсмена РФ Марії Львова-Бєлова.

Журналісти «РІА-Південь» надіслали запит до Мирненської військової адміністрації. Там відповіли, що всі діти, які перебували у Мирненському притулку до повномасштабного вторгнення РФ до України, у перші дні війни було евакуйовано до Польщі, де перебувають досі. Дітей, яких депортували нібито до Самарської області, як і решти, привезених до притулку під час окупації, завозили росіяни з усієї окупованої частини Запорізької області.

«Звідки ці діти, з яких сімей їх забрали, чи є у них хоча б далекі родичі, в адміністрації не мають інформації у зв'язку з окупацією території. За непідтвердженою інформацією, дітей нібито спочатку вивезли до Криму», — повідомили в адміністрації.

Крім того, у перші місяці окупації у дитячому притулку проживали російські військові, зокрема представники інженерних військ армії РФ. Через два роки, навесні 2024 року, до Мирненського притулку привезли дітей, їм вручили паспорти громадян РФ.

Раніше ми писали, що вихованців Новопетровської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути в Україну.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

