Спецоперація в окупованому Бердянську: загинуло п'ять загарбників, ще четверо — у тяжкому стані

Бійці української розвідки провели успішну операцію в окупованому Бердянську. Фото: скриншот

Увечері 19 листопада на в'їзді у тимчасово окупований Бердянськ у Запорізькій області було ліквідовано п'ятьох російських загарбників, також відомо про постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«Внаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російської окупації окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п'ятьох загарбників з так званої «розгвардії», ще четверо — важкі «300», — йдеться у повідомленні.



У розвідці уточнили, що пошкоджено два пікапи та бронеавтомобіль «Тигр» армії РФ.



Раніше ми писали, що морські дрони СБУ Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»