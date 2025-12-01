Армія РФ вдруге атакувала Краматорськ: в адміністрації показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські окупанти в понеділок вдень, 1 грудня, знову вдарили по Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 13:45, із застосуванням чотирьох БПЛА «Герань-2», російські війська завдали ударів по дорожній інфраструктурі», — йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, без постраждалих.



Раніше ми писали, що 1 грудня в результаті російського обстрілу міста Краматорськ на Донеччині поранення отримали чотири особи.

