Російська армія просунулася під Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState

Просування росіян під Часовим Яром. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу села Ступочки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися біля міста Гуляйполе та села Рівнопілля на Запоріжжі.



Крім того, російська армія просунулася поблизу селища Дворічанське у Харківській області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили дев'ять штурмів, зокрема у напрямку Гуляйполя, на Південно-Слобожанському – росіяни атакували три рази.

Нагадаємо, що у місті Костянтинівка на Донеччині українські бійці ППО врятували життя цивільним, яких хотів атакувати російський безпілотник.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко