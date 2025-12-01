Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російська армія просунулася під Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState
01 грудня 2025, 17:51

Російська армія просунулася під Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState

Війська Росії просунулися поблизу села Ступочки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окупанти також просунулися біля міста Гуляйполе та села Рівнопілля на Запоріжжі.

Крім того, російська армія просунулася поблизу селища Дворічанське у Харківській області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили дев'ять штурмів, зокрема у напрямку Гуляйполя, на Південно-Слобожанському – росіяни атакували три рази.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

