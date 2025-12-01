Російські БПЛА вдарили по Мировому під Добропіллям: рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних атак

Наслідки атаки на Мирове. Фото: ДСНС

30 листопада російські окупанти безпілотниками вдарили по приватному сектору села Мирове Білозерської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорівся приватний будинок. Рятувальники локалізували пожежу на площі 72 квадратних метри. Однак через загрозу повторних атак гасіння вогню довелося призупинити, щоб не наражати особовий склад на небезпеку. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 1 грудня внаслідок російського обстрілу у місті Краматорськ на Донеччині поранені чотири людини, двоє – у важкому стані.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко