Українські війська просунулися у Запорізькій області – ISW

Ситуація у районі Степногірська. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Запорізькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися у селищі Степногірськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку за минулу добу російська армія не проводила штурмових дій.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко