У ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під Лиманом та Дружківкою

Українські військові у Новоселівці. Фото: кадр із відео

Командування 20-ї армії ЗС РФ та Міноборони Росії заявили про нібито «захоплення» селищ Ставки та Новоселівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 3-го армійського корпусу ЗСУ.



За даними військових, це чергова інформаційна маніпуляція.



«Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи у район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з «триколором», зімітувати «контроль» та видати втрати за успіхи. Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Однак командири 20-ї армії продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування», – зазначили у корпусі.



Також в 11-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що російське Міноборони поширило фейк про нібито «просування» та «захоплення» села Клинове на Донеччині.



«Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, що триває з початку повномасштабного вторгнення. Заява про нібито «захоплення» Клинового не відповідає дійсності. За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б «просунутись», по дорозі захопивши село Віролюбівка, чого насправді немає. Також не відповідає дійсності й інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні «звіти» російська сторона запускає на щоденній основі й подає традиційно без доказів. Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони України. Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на цих ділянках немає», – сказали в 11-му АК.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Запорізькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко