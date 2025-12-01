Сили спецоперацій уразили пусковий район «шахедів» в окупованому Криму

Атака на пусковий район «шахедів» в окупованому Криму. Фото: кадр із відео

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили район зберігання та пуску ударних БПЛА «Шахед» поблизу мису Чауда в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



ЗС РФ на постійній основі використовують цю територію на півдні Криму для запуску ударних дронів по цивільній інфраструктурі України.



«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних можливостей російської армії», – зазначили у ССО.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко