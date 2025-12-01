ЗСУ майже зачистили від російських військ Куп'янськ – Зеленський

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
01 грудня 2025, 22:43

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Українська армія має успіх на Куп'янському напрямку. Про це у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент України Володимир Зеленський.

При цьому, за словами президента, Росія говорить про нібито «захоплення» міста Куп'янськ.

«А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто до цієї інформації ми всі маємо ставитися об'єктивно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під містами Лиман та Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ВІДЕО
Атака на пусковий район «шахедів» в окупованому Криму. Фото: кадр із відео Сили спецоперацій уразили пусковий район «шахедів» в окупованому Криму
01 грудня, 22:08
Українські військові у Новоселівці. Фото: кадр із відео У ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під Лиманом та Дружківкою
01 грудня, 21:37
Вибухи у Каспійську. Фото: скриншот У Каспійську РФ прогриміли вибухи неподалік заводу «Дагдизель», постраждала дитина
01 грудня, 09:52
Наслідки удару РФ по ринку в Краматорську 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Глушко/ Ринок Краматорська: підприємці про нічний удар та наслідки
30 листопада, 16:51
Знищений Палац спорту у Добропіллі Російські дрони остаточно спалили Палац спорту у Добропіллі
30 листопада, 16:05
Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині Морпіхи України взяли 19 окупантів у полон на Дніпропетровщині
30 листопада, 15:08
