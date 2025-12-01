ЗСУ майже зачистили від російських військ Куп'янськ – Зеленський

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Українська армія має успіх на Куп'янському напрямку. Про це у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент України Володимир Зеленський.



При цьому, за словами президента, Росія говорить про нібито «захоплення» міста Куп'янськ.



«А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто до цієї інформації ми всі маємо ставитися об'єктивно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під містами Лиман та Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко