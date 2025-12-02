Слов'янськ двічі обстріляли із РСЗВ «Смерч»

Наслідки ударів по Слов'янську. Фото з відкритих джерел

Учора, 1 грудня, у проміжку між 17:00 та 17:15, Слов'янськ у складі Краматорської громади Донецької області двічі опинився під вогнем.



Перший удар о 17:00 прийшовся по приватному харчовому підприємству. Снаряди пошкодили виробничі приміщення та магазин, знищили обладнання, постраждала спецтехніка та сім автомобілів. Поранених немає.



Через 15 хвилин був повторний обстріл. Пошкодження отримали будинки на вулиці Фіалковій та ще близько двох десятків приватних домоволодінь. Розбито техніку, знищено п'ять автомобілів. Постраждалих також нема.

Наслідки ударів по Слов'янську. Фото з відкритих джерел



За попередніми даними, обидва обстріли були нанесені 300-мм снарядами 9М542, випущеними з РСЗВ «Смерч».

Раніше ми писали, що армія РФ обстріляла один із мікрорайонів Краматорська.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»