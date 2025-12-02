Троє загиблих та шість поранених за добу на Донеччині

За добу, 1 грудня, російські обстріли забрали життя трьох мешканців Донецької області — у Краматорську, Костянтинівці та Лимані. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.
За даними влади, ще шестеро людей отримали поранення.
У Краматорську — один загиблий, п'ятеро поранених.
У Костянтинівці — один загиблий, один поранений.
У Лимані — один загиблий.
З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3747 мирних жителів Донецької області, ще 8508 людей зазнали поранень.
У статистику не включені дані щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість жертв поки що неможливо через окупацію та масштабні руйнування.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, у проміжку між 17:00 та 17:15, Слов'янськ на Донеччині зазнав подвійного обстрілу.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»