Троє загиблих та шість поранених за добу на Донеччині

За добу, 1 грудня, російські обстріли забрали життя трьох мешканців Донецької області — у Краматорську, Костянтинівці та Лимані. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



За даними влади, ще шестеро людей отримали поранення.

У Краматорську — один загиблий, п'ятеро поранених.

У Костянтинівці — один загиблий, один поранений.

У Лимані — один загиблий.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3747 мирних жителів Донецької області, ще 8508 людей зазнали поранень.

У статистику не включені дані щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість жертв поки що неможливо через окупацію та масштабні руйнування.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»