Біля берегів Туреччини атаковано російський танкер

Біля узбережжя Туреччини стався новий напад на цивільне судно. За 80 миль від берега був атакований танкер Midvolga 2, який транспортував олію з Росії до Грузії. Про це повідомило Головне управління морських справ Туреччини у мережі Х.



У відомстві уточнили, що екіпаж танкера встиг передати сигнал про напад, проте обійшлося без постраждалих: усі 13 членів команди почуваються нормально і не потребують медичної допомоги. Судно також не запросило зовнішньої підтримки.

Незважаючи на інцидент, двигуни Midvolga 2 продовжують працювати в штатному режимі, і танкер слідує у напрямку турецького порту Синоп.

Нагадаємо, нещодавно морські дрони Sеа Baby вивели з ладу два російські підсанкційні танкери в Чорному морі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»