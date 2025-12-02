Орловську область РФ атакували дрони: спалахнула пожежа на нафтобазі

У Орловській області РФ пожежа. Фото: скриншот

Місцеві жителі повідомили, що вночі 2 грудня під удар потрапила нафтобаза у російському місті Лівни в Орловській області. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив про пожежу «на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі».



За його словами, Орловську область РФ атакувала дрони.



«Стався спалах на об'єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі. Постраждалих немає, на місці події працюють співробітники МНС, проводяться необхідні заходи щодо ліквідації наслідків», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у Лівнах знаходиться нафтобаза «Орелнафтопродукт».



Раніше ми писали, що в передмістях Краснодара та Анапи вночі пролунала серія вибухів, яку місцеві жителі нарахували від п'яти до семи. За словами очевидців з Анапи та Вітязево, звуки долинали з боку Чорного моря, а в деяких будинках «тряслися стіни». Жителі південних та західних районів Краснодара також повідомили про бавовни.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»