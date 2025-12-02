Екс-міністра МВС Захарченка, який хотів очолити «об'єднаний Донбас», судитимуть за держзраду та виправдання агресії РФ

Екс-глава МВС Віталій Захарченко

Ексголову МВС Віталія Захарченка, який переховується у РФ, судитимуть за держзраду та виправдовування агресії РФ. ДБР повідомило про завершення розслідування.



Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього Міністра внутрішніх справ України, який після Євромайдану переховується в Росії та продовжує працювати в інтересах держави-агресорки. Обвинувальний акт скеровано до суду.



За даними слідства, ексміністр системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та публічно виправдовував агресію РФ. Одразу після повномасштабного вторгнення він телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з Росією так званий «договір про дружбу і захист», що фактично означало добровільну здачу територій ворогу в обмін на «високі посади». Він стверджував, що діє від імені російського керівництва.

«Слідчі встановили, що у 2017–2023 роках підозрюваний активно поширював проросійські наративи в соцмережах. На своїй сторінці у «Вконтакте» він публікував матеріали на кшталт «Неонацистская диктатура под информационным прикрытием», «Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины», «Несколько тезисов о кровавых преступлениях Киевской хунты». Ці дописи створювали ідеологічне підґрунтя для російської агресії та завдавали шкоди державній й інформаційній безпеці України», — вказує ДБР.

З березня по квітень 2022 року ексміністр оприлюднив на YouTube-каналі «INSIDE MEDIA HOLDING» близько 30 відео з назвами «Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине», у яких виправдовував агресію РФ, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент він розміщував в Instagram, зокрема відео «Украина – это ИГИЛ?» та «Буча: фейк или реальность?».



Також підозрюваний регулярно з’являвся в російських пропагандистських ефірах — серед іншого, у програмі «Вечер с Владимиром Соловьевым» 5 червня 2022 року та на засіданні Ради Безпеки ООН 27 грудня 2023 року у форматі відеозвернення, де так само виправдовував агресію РФ та називав її «вимушеною». Правова кваліфікація дій:

ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада;

ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада в умовах військового стану;

ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдання збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.

Максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі.



Наразі підозрюваний ховається в Росії та продовжує вести антиукраїнську діяльність.

Хто такий Віталій Захарченко

Віталій Захарченко — уродженець Костянтинівки, Донецької області, колишній український чиновник і силовик, який зробив кар’єру в податковій міліції та очолював Державну податкову службу України, після чого у 2011 році був призначений Міністром внутрішніх справ в уряді Віктора Януковича. Він відігравав ключову роль у силовому розгоні Революції Гідності, після чого втік до Росії, отримав там громадянство та почав публічно підтримувати агресію РФ проти України, беручи участь у пропагандистських медіа й політичних заходах країни-агресорки.





Нагадаємо, 22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну, Захарченко заявив, що готовий очолити «об'єднаний Донбас» у разі злиття угруповань «Л/ДНР».



Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»