Відділення Meest на Донеччині не працюють через безпеку — посилки перенаправляють

На Донеччині через погіршення ситуації з безпекою відділення міжнародного поштового оператора Meest не видають і не приймають посилки. Про це повідомило «Суспільне. Донбас».



Про закриття відділень журналісти дізналися з повідомлення у мобільному додатку, а також під час дзвінка до оператора «гарячої лінії» компанії.



Про проблеми з посилками в Донецькій області на сторінці Facebook Meest Пошта запитували й інші клієнти, вказуючи що їх посилки повинні були бути доставлені саме в Краматорськ, Донецькій області.

«Відділення у Краматорську та Слов'янську закрилися і більше не видають та не приймають посилки. На Донеччині більше немає відділень Meest», — відповіла оператор «гарячої лінії».

У контакт-центрі компанії повідомили, що відділення перестали працювати через погіршення безпекової ситуації. Оператор пояснила, що Meest переадресовуватиме посилки, які мають бути доставлені до Донецької області, у відділення іншого поштового оператора. Також, додали в телефонній розмові, клієнти можуть переадресувати посилки, зателефонувавши на «гарячу лінію» та вказавши номер своєї посилки.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»