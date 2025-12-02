Двох українців затримали у справі про загибель студента у Відні

Місце виявлення тіла українця. Фото: Kronen Zeitung

У Відні 29 листопада виявили тіло 21-річного громадянина України, пізніше встановили, що це син заступника мера Харкова. Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung. За інформацією поліції, хлопця попередньо побили в підземному паркінгу готелю Sofitel, а потім його тіло знайшли в згорілому автомобілі з українськими номерами.



У справі про загибель 21-річного українця у віденському районі Донауштадт слідство вийшло на двох підозрюваних — громадян України 19 та 45 років. Їх затримали на батьківщині за міжнародними ордерами після спільної операції австрійської поліції, української влади та Європолу.



За даними слідства, студент із Харкова зник увечері минулої середи. Після розшуку стало відомо, що він став жертвою жорстокого злочину. Слідчі встановили, що напад стався у підземному паркінгу, де молоду людину силою утримували кілька чоловіків.

Поліція повідомила про ймовірний фінансовий мотив: з криптовалютного гаманця жертви було виведено велику суму, а в одного із затриманих знайшли багато готівкових доларів США. Політичні причини виключено.

Австрійська сторона передасть справу до українського правосуддя. Екстрадиції підозрюваних до Відня не очікується.

Залишки пожежі на місці злочину у віденському районі Донауштадт. Фото: Kronen Zeitung

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»