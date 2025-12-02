Удар по Краматорську: зросла кількість жертв

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Внаслідок масованого російського удару по Краматорську в понеділок, 1 грудня, зросла кількість жертв. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Кількість загиблих у Краматорську в результаті російського удару по багатоповерхівці 1 грудня збільшилася до двох», — уточнив він.



За словами Гончаренка, рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 1 грудня, масовано атакували прифронтовий Краматорськ. Відомо, що п'ять мешканців постраждали, також одна людина загинула.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»