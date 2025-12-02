Зеленський отримав доповідь про перемовини у США

Фото: Офіційний канал Президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав докладну доповідь української делегації щодо переговорів у США. За його словами, під час зустрічей обговорювалися питання, яких неможливо обговорити телефоном.

Рустем Умєров та учасники переговорів у Флориді представили оновлені положення Женевського документа та основні сигнали американської сторони.

Андрій Гнатов поінформував про брифінг США щодо реальної ситуації на фронті. Із залученням розвідок сторони обговорили можливі кроки на лінії бойових дій та питання безпеки у разі припинення вогню.

Зеленський відзначив активну роботу дипломатів з європейськими партнерами і попередив про нові російські дезінформаційні кампанії на тлі майбутніх контактів Москви з Вашингтоном.



Президент доручив продовжити конструктивний діалог із командою Дональда Трампа та європейськими країнами. Українська розвідка передаватиме партнерам дані про цілі Росії та спроби використати дипломатію для тиску на санкції та колективні рішення.



Зазначається, що Умєров залишиться на постійному контакті зі США для узгодження подальших зустрічей.

Раніше ми писали, що у США відбуваються переговори української делегації з американськими представниками з питань подальших кроків для досягнення миру.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»