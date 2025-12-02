Одна людина поранена під час обстрілу Костянтинівки

У вівторок, 2 грудня, російські війська завдали удару по прифронтовому місту Костянтинівка Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У місті Костянтинівці внаслідок чергових обстрілів зі ствольної артилерії зазнав поранення громадянський житель», — уточнив він.



За словами Горбунова, пошкодження інфраструктури поки що не зафіксовано.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 1 грудня, масовано атакували прифронтовий Краматорськ. Відомо, що п'ять мешканців постраждали, також одна людина загинула.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»