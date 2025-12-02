У Слов'янську сталася аварія: рятувальники деблокували загиблого водія

У Слов'янську 1 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«На місці пригоди рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув водій одного з них, затисненого у понівеченому автомобілі», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники деблокували тіло загиблого та передали його співробітникам Національної поліції.
Раніше ми писали, що директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський загинув у ДТП 13 листопада. Про смерть правозахисника повідомив його заступник Максим Бутченко.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
