Армія РФ окупувала село на Донеччині і просунулась під Запоріжжям

OSINT-проєкт DeepState оновив карту бойових дій, зафіксувавши чергові зміни на фронті. За даними аналітиків, російські сили окупували Козацьке — населений пункт, який у радянський період звався «Московським».

Також відзначається просування російських підрозділів одразу на кількох дільницях Донецької та Запорізької областей. Зокрема, ворог заглибився у районі Покровська, Мирнограда, біля Шахового, Миколаївки та Кам'янського.

«Мапу оновлено. Ворог окупував Козацьке (окупаційна радянська назва — Московське), а також просунувся у Покровську, Мирнограді, біля Шахового, Миколаївки та Кам'янського», — повідомили аналітики DeepState.

Нагадаємо, на Покровському напрямку окупанти проникають малими групами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»