ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі

ССО продовжують знищувати склади та місця скупчення особового складу росіян. Фото: скріншот

У ніч проти 1 грудня українські військовослужбовці вразили ударними дронами з російських цілей у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



У відомстві уточнили, що дрони ССО вразили місце скупчення особового складу противника в Покровську. Також військовослужбовці вдарили по складі боєприпасів у тимчасово окупованому селі Білоярівка на Луганщині.



Крім того, вражено склад паливно-мастильних матеріалів у селі Денежникове Луганської області.



Раніше ми писали, що командир взводу батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-й ОЄБр Денис «Гусь» заявив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»