На фронті загинув ексрежисер тревел-шоу «Орел і Рєшка»

На війні проти Росії загинув колишній режисер тревел-проєкту «Орел і Рєшка» Василь Хомко, відомий під позивним Бейрут. Інформацію про його смерть підтвердили дружина Галина Співак та сестра Олена Хомко.



Рідні отримали повідомлення про те, що 2 жовтня 2025 року Василь зник безвісти під час виконання бойового завдання. Згодом військові встановили: того дня Хомко загинув, прикриваючи відхід своєї групи.

Хомко вступив до лав української армії у березні 2022 року. Два з половиною роки він служив у 128-й гірничо-штурмовій бригаді, після чого майже рік — у підрозділах Сил спеціальних операцій.



Прощання з Василем Хомком заплановано на 5 грудня. Збір розпочнеться об 11:30 на Михайлівській площі, а о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться поминальна служба. Поховають бійця на Національному військовому меморіальному цвинтарі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»