РФ знову атакувала газову інфраструктуру України, є пошкодження

РФ вкотре атакувала газову інфраструктуру України. Фото: Нафтогаз

У понеділок увечері 1 грудня та вранці, 2 грудня, російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України. Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.



«Дрони цілили у цивільні об'єкти, які забезпечують видобуток та зберігання газу. Є руйнація», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ніхто із працівників не постраждав.



Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням удару.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 2 грудня запустила 62 БПЛА із шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 39 дронів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»