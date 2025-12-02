РФ знову атакувала газову інфраструктуру України, є пошкодження

У понеділок увечері 1 грудня та вранці, 2 грудня, російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України. Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
«Дрони цілили у цивільні об'єкти, які забезпечують видобуток та зберігання газу. Є руйнація», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що ніхто із працівників не постраждав.
Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням удару.
Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 2 грудня запустила 62 БПЛА із шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 39 дронів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях