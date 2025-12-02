Вночі дрони атакували Чечню: постраждала база «Ахмат» та будівля ФСБ

Дрони атакували Чечню. Фото: Astra

У Чечні вночі було чути вибухи в Гудермесі та в Ачхой-Мартані. Внаслідок атаки постраждала база «Ахмат» та будівля ФСБ. Про це повідомляють російські пабліки.



Місцеві жителі повідомляють, що регіон атакували безпілотники.



У російському оборонному відомстві уточнили, що над територією Чечні збили чотири БПЛА. Офіційних коментарів щодо інциденту поки що не надходило.



У Telegram-каналі Exilenova+ показали відео атаки дронів у Гудермесі. Як зазначається, під удар потрапила база одного із підрозділів полку «Ахмат»



Раніше ми писали, що місцеві жителі повідомили, що вночі 2 грудня під удар потрапила нафтобаза у російському місті Лівни в Орловській області. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив про пожежу «на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»