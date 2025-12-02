У Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по дев'ятиповерхівці. Які наслідки атаки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС

1 грудня російські війська безпілотниками вдарили по місту Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки частково пошкоджений дев'ятиповерховий будинок.



Під час аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованих квартир другого та третього поверхів літню жінку та передали її парамедикам поліції для подальшого транспортування до лікарні. Також рятувальники евакуювали маломобільну людину із заблокованої квартири на другому поверсі та передали її співробітникам швидкої медичної допомоги.



Окупанти неодноразово завдавали прицільних ударів по району проведення робіт, змушуючи рятувальників переривати операцію, що значно ускладнювало їх роботу.



Вранці 2 грудня бійці ДСНС дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Загалом розібрали 35 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.



У пресслужбі Національної поліції у Донецькій області розповіли, що всього місто атакували вісім БПЛА.



Внаслідок удару загинули дві людини, ще п'ять – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко