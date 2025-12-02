Відключення світла. Як діятимуть графіки 3 грудня в Україні

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

3 грудня у всіх регіонах України вживатимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до трьох черг.



Причина запровадження обмежень – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.



Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко