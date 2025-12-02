Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Відключення світла. Як діятимуть графіки 3 грудня в Україні
02 грудня 2025, 19:37

Відключення світла. Як діятимуть графіки 3 грудня в Україні

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК» Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

3 грудня у всіх регіонах України вживатимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до трьох черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, що у місті Краматорськ на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по дев'ятиповерхівці 1 грудня.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Україна
Організації
Укренерго
Інше
Війна обстріли відключення світла Графіки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:54
Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти
14:57
ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі
16:34
У захопленій Макіївці з серпня немає води в кранах: у черзі за водою жінці стало погано
16:21
Спецоперація в окупованому Бердянську: загинуло п'ять загарбників, ще четверо — у тяжкому стані
16:13
Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
16:00
У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО
22:00
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
19:33
Блокування WhatsApp в РФ — цифрова ізоляція для українців в окупації
22:30
Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
18:04
РФ вивозить ще 400 українських дітей із ТОТ під виглядом «відпочинку»
14:00
Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська ►
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
усі новини
09:50
Дрони вдарили по НПЗ у Тамбовській області: спалахнула пожежа
09:49
Росіяни зайшли на схід Гуляйполя, контролюють кілька вулиць
09:43
Російські війська за добу вбили двох та поранили п'ятьох жителів Донецької області
09:39
Сили оборони вразили нафтобазу «Роснефти» в Тамбовській області
09:32
У Путіна заявили, що «поки немає компромісного варіанта мирного плану»
09:00
FPV-дрон ЗСУ зруйнував багатоповерхівку з операторами РФ у Куп'янську
08:57
Армія РФ двічі вдарила по Слов'янську: пошкоджені готель та кафе, є загиблий
08:28
Уночі РФ атакувала Україну 111 БПЛА: ППО збила 83 дрони
07:37
Втрати РФ за добу — 1 200: загальні перевищили 1,17 млн
23:24
«Україна сьогодні як ніколи близька до миру», – Зеленський
23:05
Танкісти ЗСУ не дали російським штурмовикам прорватися на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена
22:19
«Верховний суд ЛНР» засудив до 16 років колонії жінку, яка намагалася допомогти бійцям ЗСУ потрапити на підконтрольну Україні територію
21:13
ССО зачистили від російських військ територію шахти на Покровському напрямку
20:42
Більша частина Куп'янська – під контролем української армії: вдалося значно покращити тактичне положення – ЗСУ
19:37
Відключення світла. Як діятимуть графіки 3 грудня в Україні
19:20
Удар по Краматорську: на місто скинули три авіабомби, пошкоджені будинки
18:44
Армія РФ завдала удару по Краматорській громаді: під обстріл потрапив приватний сектор
17:54
У Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по дев'ятиповерхівці. Які наслідки атаки
17:25
Вирок у справі про вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку перенесли – що відомо
17:24
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
17:06
Росіяни спробували встановити прапор у Покровську, щоб «довести захоплення» міста – ЗСУ
17:01
Вночі дрони атакували Чечню: постраждала база «Ахмат» та будівля ФСБ
15:55
РФ знову атакувала газову інфраструктуру України, є пошкодження
15:54
Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти
15:26
На фронті загинув ексрежисер тревел-шоу «Орел і Рєшка»
15:15
У РФ заявили про захоплення Покровська. У Генштабі зробили заяву
14:57
ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі
14:53
Армія РФ окупувала село на Донеччині і просунулась під Запоріжжям
14:24
Покровський напрямок: противник проникає малими групами
14:11
У Слов'янську сталася аварія: рятувальники деблокували загиблого водія
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі у Тамбовській області. Сили оборони вразили нафтобазу «Роснефти» в Тамбовській області
03 грудня, 09:39
«Приліт» FPV-дрона в Куп'янську. FPV-дрон ЗСУ зруйнував багатоповерхівку з операторами РФ у Куп'янську
03 грудня, 09:00
Знищена техніка окупантів на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Танкісти ЗСУ не дали російським штурмовикам прорватися на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена
02 грудня, 23:05
«Засуджена» окупантами жителька Новоайдара. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» засудив до 16 років колонії жінку, яка намагалася допомогти бійцям ЗСУ потрапити на підконтрольну Україні територію
02 грудня, 22:19
Зачистка території шахти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ССО зачистили від російських військ територію шахти на Покровському напрямку
02 грудня, 21:13
Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС У Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по дев'ятиповерхівці. Які наслідки атаки
02 грудня, 17:54

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір