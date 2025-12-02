Більша частина Куп'янська – під контролем української армії: вдалося значно покращити тактичне положення – ЗСУ

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Більша частина міста Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем українських військ. Про це повідомили у пресслужбі угруповання Об'єднаних сил.



За словами військових, окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах Куп'янська.



«Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів», – зазначили в угрупуванні ОС.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським підрозділам вдалося значно покращити тактичне положення у місті.



«Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані. Триває зачистка території Куп'янська від російських окупантів, які мають «успіхи» хіба що у площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки що зберігають свою присутність», – сказав головком.

Нагадаємо, що 1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ майже зачистили від російських військ Куп'янськ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко