ССО зачистили від російських військ територію шахти на Покровському напрямку

Зачистка території шахти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Тактична група 3-го полку ССО провела зачистку на промисловому об'єкті на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Під час розвідки з повітря оператори БПЛА виявили російських військових, які інфільтрувалися на територію шахти.



«Дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання. Далі все відбувалося за чітким сценарієм: контакт – відпрацьовані дії у форматі CQB (ближній бій в обмеженому просторі – ред.) та знищення. Робота проходила за підтримки розрахунків БПЛА з «очима у небі» та FPV. Без втрат і з результатом воїни ССО виконали завдання», – зазначили у Силах спецоперацій.

Нагадаємо, що росіяни спробували встановити прапор у Покровську, щоб «довести захоплення» міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко