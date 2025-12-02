ССО зачистили від російських військ територію шахти на Покровському напрямку

Тактична група 3-го полку ССО провела зачистку на промисловому об'єкті на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Під час розвідки з повітря оператори БПЛА виявили російських військових, які інфільтрувалися на територію шахти.
«Дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання. Далі все відбувалося за чітким сценарієм: контакт – відпрацьовані дії у форматі CQB (ближній бій в обмеженому просторі – ред.) та знищення. Робота проходила за підтримки розрахунків БПЛА з «очима у небі» та FPV. Без втрат і з результатом воїни ССО виконали завдання», – зазначили у Силах спецоперацій.
Нагадаємо, що росіяни спробували встановити прапор у Покровську, щоб «довести захоплення» міста.
