«Верховний суд ЛНР» засудив до 16 років колонії жінку, яка намагалася допомогти бійцям ЗСУ потрапити на підконтрольну Україні територію
02 грудня 2025, 22:19

«Засуджена» окупантами жителька Новоайдара. Фото: кадр із відео «Засуджена» окупантами жителька Новоайдара. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жительці окупованого селища Новоайдар Луганської області. Про це стало відомо із заяви фейкового «суду».

Окупанти стверджують, що жінка є противницею «проведення СВО» і «під час спілкування в месенджері з невстановленим військовослужбовцем української військової розвідки вирішила допомогти у переміщенні на підконтрольну Україні територію двох бійців ЗСУ, які переховувалися в її квартирі».

«З цією метою вона пішла до районної лікарні, знайшла та сфотографувала бланки медичних документів та зразки виписок з історії хвороби, відправила їх за допомогою месенджера військовослужбовцю військової розвідки для подальшого виготовлення фіктивних документів. Після отримання медичних документів від військовослужбовця військової розвідки надійшло доручення роздрукувати ці документи та надати їх разом з двома сім-картками військовослужбовцям ЗСУ, які переховувалися в її квартирі, з метою переміщення на територію України під виглядом хворих», – сказали у «суді».

Загарбники заявили, що «дії двох військових ЗСУ, які прямували у бік підконтрольної Україні території, були припинені на блокпості, де вони повідомили, куди прямують, та обставини переміщення».

Псевдосуд визнав жінку «винною» у скоєнні «державної зради» та засудив її до 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Нагадаємо, що у вересні «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Луганська область
ЗСУ Розвідка України Верховний суд ЛНР
Війна окупація Вирок
