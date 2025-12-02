Танкісти ЗСУ не дали російським штурмовикам прорватися на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена

Знищена техніка окупантів на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Російська штурмова група на мотоциклах, користуючись туманом, спробувала прорватися крізь бойові порядки 66-ї механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 66-ї ОМБр.



За словами військових, танкісти бригади «розкусили плани» окупантів та зуміли їх перехитрити.



«Також використовуючи погодні умови, інженери танкового батальйону попередньо встановили мінні загородження, а згодом під прикриттям дронів прийняли бій. Результат – вся ворожа група з восьми штурмовиків та чотирьох мотоциклів знищена. Сучасні умови війни вимагають від наших танкістів виступати в абсолютно нетиповій для себе ролі на полі бою. Однак вони гідно тримають стрій, б'ючись на рівні з побратимами з мехбатів», – зазначили у бригаді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко