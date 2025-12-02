«Україна сьогодні як ніколи близька до миру», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна бере активну участь у переговорах про припинення війни. Про це під час виступу у парламенті Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, українська сторона лише нарощує ці зусилля.



«Наразі наша команда зосереджена на майбутньому – на наступних дуже важливих зустрічах. Сьогодні Україна як ніколи близька до миру. І цей шанс реальний. Однак ми маємо максимально використати цей шанс – весь світ, а не лише та чи інша сильна країна», – зазначив Зеленський.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко