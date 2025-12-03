Втрати РФ за добу — 1 200: загальні перевищили 1,17 млн

Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 1 200 осіб, довівши загальну кількість ліквідованих загарбників до 1 176 230. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Українські військові також знищили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню.



Крім того, Сили оборони України збили 90 БпЛА оперативно-тактичного рівня та вивели з ладу 47 одиниць автомобільної техніки й одну одиницю спеціальної техніки російських військ.

Противник застосовує механізовані штурми під туман на Дніпропетровщині.



З настанням поганих погодних умов пидари переважно використовують танчіки та ББМ на гусеничній базі, в останньому такому заході було 3 танчіки + 3 БМП, всі повністю обшиті сарай-магналами, але pic.twitter.com/tdlAv4b5Si — Serg (@NHunter007) December 2, 2025

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»