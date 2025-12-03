Уночі РФ атакувала Україну 111 БПЛА: ППО збила 83 дрони

У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну 111 ударними безпілотниками типу «Шахед», «Гербера» та іншими моделями, понад 60 з яких були «Шахедами». Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони збито або придушено 83 ворожі БПЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано 27 влучань ударних дронів у 13 локаціях, а також падіння уламків на ще одній. Найбільше руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях.







У Повітряних Силах зазначили, що, на жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»