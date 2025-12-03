Армія РФ двічі вдарила по Слов'янську: пошкоджені готель та кафе, є загиблий

Ілюстрація. Фото: Слов'янська МВА

2 грудня о 15:30 російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Пошкоджені готель та кафе. Внаслідок удару загинув чоловік 1977 року народження.



Вночі 3 грудня місто атакував БПЛА «Молнія». Пошкоджені торговий павільйон та зоомагазин. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 2 грудня російська авіація скинула три авіабомби на місто Краматорськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко