Сили оборони вразили нафтобазу «Роснефти» в Тамбовській області

Пожежа на нафтобазі у Тамбовській області.

Сили оборони України вразили нафтобазу «Роснефти» в Тамбовській області. Про нічну атаку 3 грудня повідомив губернатор регіону Євгеній Пєрвишов.

За його словами, після падіння уламків на об’єкті спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники та представники правоохоронних органів. Дані про постраждалих і точну назву об’єкта не уточнюються.



За інформацією українського моніторингового каналу Exilnova+, удар був завданий по Никифорівській нафтобазі у селищі Дмитрівка, розташованому приблизно за 45 км від Тамбова. Об’єкт включає 14 резервуарів загальним об’ємом 10 440 кубометрів, у яких зберігається дизельне пальне.

У ніч проти 3 грудня українські безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області, повідомив губернатор регіону Євген Первищов.



Нафтобаза належить «Роснефти» і до недавнього часу входила до структури «Тамбовнефтепродукта», найбільшого постачальника пально-мастильних матеріалів у регіоні. Наприкінці листопада активи приєднали до воронезької «дочки» компанії — «Воронежнефтепродукту».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»