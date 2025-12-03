Росіяни зайшли на схід Гуляйполя, контролюють кілька вулиць

Просування ЗС РФ у районі Гуляйполя.

На східних околицях Гуляйполя триває інфільтрація російських піхотних груп, повідомляє аналітичний канал Dnipro Osint (Гарбуз).



Від останньої публікації росіяни просунулися глибше та увійшли до міста зі східних околиць. Наразі вони контролюють кілька вулиць у межах міста, і їх поки що не вдалося повністю витіснити.



«Бомбери, штурмові війська та суміжні підрозділи роблять усе, щоб росіяни не просувалися далі, але не завжди це вдається. Такими темпами ми скоро побачимо росіян у центрі Гуляйполя», — йдеться у повідомленні.



На Гуляйпільському напрямку минулої доби зафіксовано п'ять бойових зіткнень: ЗС РФ наступали у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполя та у бік населеного пункту Прилуки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»