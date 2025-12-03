Російські війська за добу вбили двох та поранили п'ятьох жителів Донецької області

За 2 грудня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у містах Слов'янськ та Костянтинівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ще п'ять людей в області за добу отримали поранення: дві – у місті Лиман, одна – у Костянтинівці, одна – у селищі Олексієво-Дружківка та одна – у селищі Водянське.

Нагадаємо, що армія РФ двічі вдарила по Слов'янську, внаслідок чого пошкоджені готель та кафе.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко