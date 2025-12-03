Дрони вдарили по НПЗ у Тамбовській області: спалахнула пожежа

Вночі 3 грудня у російській Тамбовській області було чути вибухи. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу. Про це повідомив губернатор Тамбовської області Євген Первишов.



За його словами, на нафтобазі у Тамбовській області стався спалах після падіння уламків БПЛА. На місце прибули пожежники та представники правоохоронних органів.



В оборонному відомстві РФ заявили, що над Росією було збито 102 дрони, проте Тамбовська область у зведенні відомства не згадується.



Раніше ми писали, що в передмістях Краснодара та Анапи вночі пролунала серія вибухів, яку місцеві жителі нарахували від п'яти до семи. За словами очевидців з Анапи та Вітязево, звуки долинали з боку Чорного моря, а в деяких будинках «тряслися стіни». Жителі південних та західних районів Краснодара також повідомили про бавовни.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»