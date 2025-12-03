Партизани знайшли нову позицію ППО окупантів у Севастополі

Засіб ППО росіян.

Партизани виявили нову позицію протиповітряної оборони російських окупантів у Севастополі. Про це повідомили агенти «АТЕШ» у своєму Telegram-каналі.



Завдяки агенту з підрозділу ППО ЗС РФ у Криму вдалося зафіксувати локацію засобів ППО окупантів. На об’єкті зафіксовано зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» — ключовий елемент прикриття критично важливих об’єктів.

Поруч із «Панцирем» окупанти розмістили зенітну установку ЗУ-23-2. Цей застарілий комплекс використовується для захисту сучасного комплексу від ударів ударних БПЛА, що свідчить про те, що ворог панічно боїться атак по своїх сучасних системах.



«Всі точні координати нової позиції ППО в Криму передані Силам оборони України», — повідомили представники військового руху українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»